السعودية.. افتتاح فندق ”للنساء فقط“ في حائل (فيديو)

افتتح في منطقة حائل شمال المملكة العربية السعودية، فندق مخصص للنساء فقط، يعد الفندق الثاني من نوعه في المملكة، والأول في المنطقة الشمالية.

وبحسب تقرير مصور نشرتهُ قناة ”الإخبارية“ السعودية، فإن الفندق الأول للنساء على مستوى المملكة تم افتتاحه في العاصمة الرياض في عام 2008.

ويوفر الفندق، الذي يتكون من 25 غرفة مجهزة بشكل كامل، مختلف سبل الترفيه الخاصة بالنساء، ويعتبر مقصدًا للطالبات الجامعيات، ويستضيف الفندق معلمات جامعيات وسائحات.

ويشغل الفندق 18 امرأة لخدمة النزيلات، ويضم منتجعًا صحيًا، ومركزًا للتجميل، وصالة ألعاب رياضية ومنطقة أطفال، إلى جانب قاعات طعام ومناطق للعبادة ومقهى.

وتسمح إدارة الفندق، الذي تُعد أسعار الغرف في الفندق رمزية مقارنة بغيره من الفنادق، للأطفال دون سن الـ 9 بالإقامة مع أمهاتهم، كما يراعي الفندق في مختلف مرافقه النزيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.