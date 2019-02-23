 القمة العربية الأوروبية الأولى تتلقى دفعة بمشاركة الملك سلمان

كشفت صحيفة عكاظ السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيتوجه، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ، على رأس وفد سعودي للمشاركة في أعمال قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تنطلق الأحد ولمدة يومين، تحت شعار ”الاستثمار في الاستقرار“.

وتعطي مشاركة الملك سلمان دفعة للقمة التي تبحث قضايا المنطقة، والأمن، والإرهاب، والهجرة غير النظامية.

ويشارك في القمة قادة عرب وأوروبيون، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.

ويتوقع أن يشارك في القمة 25 بلدًا من الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول من الاتحاد.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، السفير إيفان سركوس، إن المناقشات ستتركز على 3 قضايا رئيسية: التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية، والتحديات الدولية، والمسائل الإقليمية.

ومن أبرز الحضور: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، جوزيب بوريل، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز، وبيتر بيليجريني، رئيس وزراء سلوفاكيا، ورئيس وزراء إستونيا يوري راتاس.