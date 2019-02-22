بسبب جماهيره.. الاتحاد الأوروبي يستبعد أيك أثينا اليوناني من مسابقاته القارية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد نادي أيك أثينا اليوناني من المشاركة في مسابقاته القارية المقبلة.

وقال ”يويفا“، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: ”تقرر استبعاد أيك أثينا من المشاركة في المسابقة القارية المقبلة التي سيتأهل إليها، حيث تشمل العقوبة الإيقاف لمدة عامين مع وقف التنفيذ“.

وأضاف البيان: ”تم فرض غرامة مالية على النادي قدرها 80 ألف يورو مع خوض أول مباراتين له بعد الإيقاف على أرضه بدون جمهور“.

واتهم ”يويفا“ أيك أثينا بارتكاب عدة مخالفات، منها اقتحام الجماهير للملعب وإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية وغياب التنظيم ورفع لافتة مسيئة، خلال لقاء أياكس امستردام الهولندي بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.