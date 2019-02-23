تفاصيل بشأن إدراج اللغة الصينية في المدارس السعودية

قال المستشار التعليمي التربوي الدكتور محمد العامري إن السعودية ستُدرج اللغة الصينية كمقرر ضمن مقررات مرحلة الثانوية بنظام المقررات، وذلك بعد استكمال البنية التحتية من معلمين، ومقررات، ووسائل تعلم، على أن يتم التوسع فيها تدريجيًّا.

وأضاف العامري أن عملية إدراج اللغة الصينية في مدارس المملكة ستتم من خلال خطة عمل تتضمن إعداد معلمين، وابتعاثهم إلى الصين على غرار برنامج خبرات لابتعاث المعلمين.

وأشار إلى أن العمل في المرحلة الأولى سيقوم على إقرار المناهج التي تتناسب مع القيم والهوية السعودية، بما يحقق أهداف تعلم هذه اللغة، موضحًا أن الوزارة ستقوم بدراسة التجربة من أجل التوسع فيها بما يتناسب مع خطة العمل التي تُعدها.

ولفت العامري إلى أن اللغة تعد جسرًا للتواصل بين الشعوب عبر تبادل الثقافات، ما يسهم بصنع المشاريع المشتركة، وتنمية حركة البحث العلمي، وتسهيل نقل المعارف، بما يساعد على عقد الاتفاقيات، وبالتالي انتعاش التجارة والصناعة ، خاصة أن الصين تعد بلدًا رائدًا في مجال الصناعات، ومتقدمًا علميًا وتقنيًا، مشددًا على أن تعلم اللغة الصينية في السعودية سيسهم بدعم مشاريع التبادل التعليمي التي تسعى إلى تسهيل توطين التقنية الحديثة في المملكة.

وبحسب موقع ”سبق“ المحلي ، فقد نوَّه الخبيرالتعليمي إلى أن السعودية تعد من بين إحدى دول العشرين، وتمثل أبرز اقتصادات المنطقة، ولتدعيم التنوع الاقتصادي، وتعزيز خياراتها المستقبلية كان لابد من التوجه لتعزيز إمكانيات التواصل الحضاري مع الصين، وثقافتها، وحضارتها، والاستفادة منها في بناء مشاريع مشتركة، وخلق فرص عمل جديدة للطرفين.

وحول مقدرة الهيئات التدريسية والتعليمية السعودية على التعامل مع إدراج اللغة الصينية، أكد العامري أن وزارة التعليم في السعودية لديها خبرة كبيرة في مجال تدريس اللغة الثانية، ما سيسهل من وضع خطة إستراتيجية متدرجة لتدريس اللغات الأخرى عند الحاجة.

يشار إلى أن وليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شهد خلال زيارته العاصمة الصينية بكين مؤخرًا توقيع اتفاق مع الجانب الصيني ينص على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.