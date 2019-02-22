قرار بإدراج اللغة الصينية في مناهج التعليم السعودية

اتفقت السعودية والصين، اليوم الجمعة، على وضع خطة لإدراج اللغة الصینیة في جمیع مراحل التعلیم العام والتعلیم الجامعي في المملكة، في خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات.

وقال مكتب التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام السعودية: إن ”اتفاق إدراج اللغة الصينية يعد جسرًا بين الشعبين وسيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية، ومن شأنه أن يعزز من التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030“.

خلال زيارة ولي العهد إلى الصين، الاتفاق على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في المراحل التعليمية بالمملكة. #محمد_بن_سلمان_في_الصين pic.twitter.com/JxzBmFCkD1 — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 22, 2019

ونقلت صحيفة سبق المحلية قول وزير التعليم السعودي: ”إن الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر بالإضافة للغتها الأم وحان الوقتُ من أجلإدراج اللغة الصينية في المناهج ليكون تعليمنا مواكباً لتلك التوجهات، وقد اختيرت اللغة الصينية من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة“.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بالتزامن مع زيارة يقوم بها حاليًا ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، إلى الصين، في ختام جولة آسيوية وقّعت خلالها المملكة مع باكستان والهند والصين اتفاقات اقتصادية وثقافية متنوعة.

ولقي الإعلان عن الاتفاق صدى واسعًا وسريعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط ترحيب نخب المملكة من كتاب وإعلاميين واقتصاديين بالاتفاق وما سيجلبه للمملكة من فوائد.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ جذبهم الاتفاق وعلقوا عليه تحت الوسم “ #إدراج_اللغة_الصينية_في_المناهج“، إن اللغة الصينية لها قوتها وثقلها في دول العالم، وهي إحدى لغات المستقبل، وإدراج لغات جديدة في المناهج يدل على انفتاح السعودية على العالم واندماجها مع بقية الدول.