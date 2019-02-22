ما معنى العبارة التي ظهرت بجانب الأمير محمد بن سلمان عند سور الصين؟

أظهرت صورة نشرت لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته الصين عبارة كتبت على لوح حجري ظهر إلى جانب الأمير، أثارت فضول كثيرين لمعرفة معناها باللغة العربية.

ووفقًا لصحيفة ”سبق“ المحلية، فإن العبارة تعد أحد أشعار الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وتعني: ”ليس رجلًا حقيقيًا من لم يزر سور الصين العظيم“، وهي شطر من قصيدة كتبها الزعيم الراحل عام 1935م بعنوان: ”السور العظيم“.

ويعتبر تونغ أحد أهم الزعماء في التاريخ الصيني الحديث، حيث قاد بلاده في فترة عصيبة، وأطلق ما يسمى بالقفزة العظيمة إلى الأمام، و“الثورة الثقافية“.

وشغل تونغ منصب رئيس جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 1949 إلى 1959، وتولى قيادة الحزب الشيوعي الصيني منذ عام 1935 وحتى وفاته عام 1976.