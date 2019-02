شاهد بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يتجول داخل سور الصين ‎العظيم

View this post on Instagram

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، المعلم السياحي الشهير، ”سور الصين العظيم“، وذلك خلال زيارته للبلد الآسيوي. ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، صورًا لولي العهد خلال زيارته لسور الصين العظيم، حيث يظهر برفقة مجموعة من المسؤولين الصينيين. ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الصينية بكين، في وقت سابق، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك ضمن جولة آسيوية بدأها الأمير السعودي مؤخرًا، شملت باكستان والهند إضافة إلى الصين. #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #السعودية #saudi #saudiarabia #ولي_العهد #الأمير_محمد_بن_سلمان #محمد_بن_سلمان #ولي_العهد_في_الصين #CrownPrinceinChina #photo