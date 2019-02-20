محمد بن سلمان يأمر بالإفراج عن 850 هنديًا

أعلنت الهند، الأربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قرر إطلاق سراح 850 هنديًا محتجزين في السجون السعودية.

وذكر رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، أن الإفراج عن السجناء جاء بطلب من رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، حسب قناة ”إن دي تي في“ المحلية.

وأشار إلى أنه وبناءً على طلب رئيس الوزراء الهندي، أمر ولي عهد السعودية بإطلاق سراح 850 سجينًا هنديًا في المملكة“، فيما لم توضح الخارجية الهندية طبيعة ”الجرائم“ المدان فيها السجناء الهنود، كما لم تعلن موعد تنفيذ القرار.

كما أعلن كومار أن ولي العهد وافق كذلك على زيادة حصة الحجيج الهنود إلى ألفي شخص، من دون توضيح إجمالي العدد.

ووصل ولي العهد السعودي، مساء الثلاثاء، إلى نيودلهي، في ثاني محطات جولته الآسيوية، بعد باكستان.

وكان بن سلمان أمر خلال زيارته باكستان بالإفراج ”فورًا“ عن 2107 باكستانيين يقبعون في سجون بلاده، حيث جاء الإفراج عنهم بناءً على طلب رئيس الوزراء عمران خان.