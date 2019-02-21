الملك سلمان يستقبل الأمير عبدالعزيز بن فهد مبددًا شائعات توقيفه (صورة)

استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، ابن أخيه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، مبددًا شائعات سابقة عن توقيفه.

وأظهرت صورة جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الملك سلمان والأمير عبدالعزيز وهما يبتسمان للكاميرا التي تصورهما في مشهد عكس علاقة وثيقة بينهما.

وقال مدونون سعوديون إن الصورة التقطت خلال استضافة الملك لابن أخيه، فيما يبدو أنه لقاء لتهنئة نجل ملك السعودية الأسبق فهد بن عبدالعزيز، بتعافيه من مرض خضع بسببه للعلاج طوال فترة غيابه التي استمرت أكثر من عام.

في ضيافة والده، وفي مساحة الحب الواسعة له في روح #الملك_سلمان

صور الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد تسرُّ الناظرين، وتُبهج الشعب، وتُغيظ الكارهين

خُلقنا متلاحمين وسنظل كذلك

”الله يديم المحبة“ pic.twitter.com/z84ok8aYC7 — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) ٢١ فبراير ٢٠١٩

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، زارا ابن عمهما الأمير عبدالعزيز بن فهد، في منزله بمدينة الرياض، الجمعة الماضية، لتهنئته بالعودة من رحلة علاج لم تتضح بعد تفاصيلها ونتائجها.

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله ????❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، غاب الأمير عبدالعزيز بن فهد، عن الظهور الإعلامي أو في المناسبات العامة، وتوقف عن التدوين في حسابه بموقع ”تويتر“ كما اعتاد أن يفعل، بالتزامن مع شائعات وتكهنات عن توقيفه.

وظهر الأمير عبدالعزيز بعد ذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في صور التقطت بمنزله وبرفقة عائلته، فيما يبدو أنها استراحة من رحلة العلاج، قبل أن يغيب بعدها مجددًا ويظهر الجمعة الماضية بينما يتوافد كثير من أقاربه وأصدقائه على قصره في مدينة الرياض لتهنئته بالعودة.

ولا يُعرف حقيقة الوضع الصحي للأمير عبدالعزيز بن فهد، الذي ظهرت أنباء معاناته مع المرض للمرة الأولى عقب وفاة والده الملك فهد في العام 2005.