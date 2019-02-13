الملك سلمان يستقبل وزير الداخلية العُماني (صور)

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية بسلطنة عُمان، حمود بن فيصل البوسعيدي، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ أنّ اللقاء ”استعرض العلاقات الأخوية وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين“، مشيرة إلى أنّ الوزير العُماني نقل إلى الملك سلمان ”تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لجلالته“.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب العماني، وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.