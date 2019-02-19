بالفيديو والصور.. القمر الثلجي العملاق يزين سماء السعودية

حرص عدد كبير من أبناء السعودية، على رصد القمر مع غروب شمس يوم الثلاثاء، إذ إنه يبدو أكبر حجمًا مما هو الحال عليه في باقي الأيام، ضمن ظاهرة القمر الثلجي العملاق الفلكية.

ووفقًا لعلماء الفلك وحساباتهم، فإن قمر الثلج العملاق، أكبر بنسبة 14%، بينما يكون أكثر سطوعًا بنسبة 30%، من القمر العادي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها هواة ومحترفون وعلماء فلك سعوديون، القمر كما بدا في مختلف مناطق المملكة ومدنها.

وبدا القمر في الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، وبعضها تم التقاطه من الطائرة في سماء مدينة جدة، بلون أبيض بالفعل يتفق وتسميته بقمر الثلج العملاق.

وفيما يلي عدد من الصور والفيديوهات للقمر في سماء مدن جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، فيما يواصل مدونون سعوديون نشر المزيد من الصور ومقاطع الفيديو مما التقطوه هذه الليلة.

صورة للقمر قبل لحظات من الطائرة في سماء جدة pic.twitter.com/9y8nmm9euz — HaNi ادارة المشاريع (@Raj3Nadam) February 19, 2019

#القمر_العملاق

الآن في سماء المدينة المنورة

الثلاثاء١٤ ٠٦ ١٤٤٠هـ

الموافق١٩ ٠٢ ٢٠١٩م

عصام الحجيلي @alhejily4 pic.twitter.com/X6hdFKXXQC — عصام الحجيلي (@alhejily4) February 19, 2019

وقال الفلكي السعودي، مُلهَم هندي، في تعليق على الظاهرة الفلكية: ”وصل القمر اليوم لأقرب مسافة له من الأرض وهو على بعد 356761 كلم، ويصادف اليوم اكتمال القمر بدرا وعند تزامن الظاهرتين يظهر القمر بحجم أكبر من المعتاد و أكثر لمعان وتعرف باسم #القمر_العملاق“.

وصل القمر اليوم لأقرب مسافة له من الأرض وهو على بعد 356761 كلم

ويصادف اليوم إكتمال القمر بدرا وعند تزامن الظاهرتين يظهر القمر بحجم أكبر من المعتاد و أكثر لمعان وتعرف باسم #القمر_العملاق pic.twitter.com/6IdITdY8Ds — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) February 19, 2019

ويعرف القمر العملاق في شهر فبراير/شباط إلى جانب كونه ”قمر الثلج العملاق“ أيضاً، بأنه ”قمر الجوع“ لمروره في نهاية فصل الشتاء حيث يقل الغذاء بعد نفاذ المخزونات.

ويبلغ القمر أقرب نقطة له من الأرض في الساعة 9:06 صباحًا بحسب توقيت غرينيتش، بينما يكون أكثر اكتمالا في الساعة 3:53 مساء، على الرغم من أنه سيكون مرئيا بعد ظهوره في الساعة 5:11 مساء.

و“القمر الثلجي العملاق“ هو ثاني قمر عملاق على التوالي بعد ”قمر الذئب الدامي العملاق“ الذي صادف ظهوره الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

ويشار إلى أن القمر العملاق المقبل يوافق يوم 21 من شهر مارس/آذار المقبل، ويطلق عليه اسم ”القمر الدافئ المكتمل“.