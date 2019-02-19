3 وفيات بحادث سير مروع في السعودية

توفي 3 أشخاص وأصيب آخر، في حادث سير مروع وقع اليوم الثلاثاء على طريق الطائف في السعودية، وفق صحيفة عاجل الإلكترونية.

وهرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث، قبل تربة البقوم، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب وأخلت جثث المتوفَّينَ.