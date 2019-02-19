شاهد بالفيديو.. الغبار يجتاح سماء الرياض

رصد مقطع فيديو متداول نشره حساب ”طقس العرب“ على موقع ”تويتر“ في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، مشهدًا مهيبًا لركام سحب في ”المجمعة“ التابعة لمنطقة الرياض.
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رصد مقطع فيديو متداول نشره حساب ”#طقس_العرب“ على موقع ”#تويتر“ في #المملكة_العربية_السعودية، يوم الثلاثاء، مشهدًا مهيبًا لركام سحب في ”المجمعة“ التابعة لمنطقة #الرياض. وأظهرت مقاطع #الفيديو كميات كثيفة من الغبار الذي اختلط بركام السحب وظلل الأرض بشكل شبه كامل. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #فيديو #السعودية #جدة #لايك #طقس #غبار_الرياض #غبار #رياح #ركام #سحب #غيوم #الطقس #طقس_اليوم #ksa #saudi #weather #dust #saudiarabia
وأظهرت مقاطع الفيديو كميات كثيفة من الغبار الذي اختلط بركام السحب وظلل الأرض بشكل شبه كامل.
كما وثقت مقاطع فيديو أخرى الغبار الكثيف الذي سيطر على العاصمة الرياض.
وتواجه المملكة العربية السعودية طقسًا متقلبًا وموجة من الغبار الكثيف مندفعة نحو العاصمة الرياض.
شاهد ،،
فيديو آخر وردنا قبل قليل للسُحب المهيبة في سماء المجمعة
خلكُم معانا بكُل جديد???? @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/9rt0WVnOi3
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2019
شاهد ،،
في المجمعة اختلط الغبار بالسحاب، فكان هذا المشهد ????
المصدر: @iiooiioo84
خلكُم معانا بكُل جديد???? @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/OxHuZ7Sp6E
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2019
#المجمعة pic.twitter.com/1ZF6htXhPO
— عادل الجبيري???????? (@iiooiioo84) February 19, 2019
شاهد ،،
اجواء المجمعه الان هذا اليوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ مع تنقيط خفيف ورياح شديده بارده
المصدر: @lda808
خلكُم معانا بكُل جديد???? @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/uO414wDrZR
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2019
فيديو:
الغبار يجتاح سماء العاصمة الرياض وتوقعات باستمرارها حتى مساء اليوم.
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.#غبار_الرياض pic.twitter.com/JoTBqDerTv
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 19, 2019