شاهد بالفيديو.. الغبار يجتاح سماء الرياض

رصد مقطع فيديو متداول نشره حساب ”طقس العرب“ على موقع ”تويتر“ في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، مشهدًا مهيبًا لركام سحب في ”المجمعة“ التابعة لمنطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع الفيديو كميات كثيفة من الغبار الذي اختلط بركام السحب وظلل الأرض بشكل شبه كامل.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى الغبار الكثيف الذي سيطر على العاصمة الرياض.

وتواجه المملكة العربية السعودية طقسًا متقلبًا وموجة من الغبار الكثيف مندفعة نحو العاصمة الرياض.

شاهد ،،

فيديو آخر وردنا قبل قليل للسُحب المهيبة في سماء المجمعة خلكُم معانا بكُل جديد???? @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/9rt0WVnOi3 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2019

شاهد ،،

في المجمعة اختلط الغبار بالسحاب، فكان هذا المشهد ????

المصدر: @iiooiioo84 خلكُم معانا بكُل جديد???? @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/OxHuZ7Sp6E — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2019

شاهد ،،

اجواء المجمعه الان هذا اليوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ مع تنقيط خفيف ورياح شديده بارده

المصدر: @lda808 خلكُم معانا بكُل جديد???? @ArabiaWeatherSA pic.twitter.com/uO414wDrZR — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2019