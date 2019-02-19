شاهد بالفيديو.. الغبار يجتاح سماء الرياض

شاهد بالفيديو.. الغبار يجتاح سماء الرياض

المصدر: فريق التحرير

رصد مقطع فيديو متداول نشره حساب ”طقس العرب“ على موقع ”تويتر“ في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، مشهدًا مهيبًا لركام سحب في ”المجمعة“ التابعة لمنطقة الرياض.

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رصد مقطع فيديو متداول نشره حساب ”#طقس_العرب“ على موقع ”#تويتر“ في #المملكة_العربية_السعودية، يوم الثلاثاء، مشهدًا مهيبًا لركام سحب في ”المجمعة“ التابعة لمنطقة #الرياض. وأظهرت مقاطع #الفيديو كميات كثيفة من الغبار الذي اختلط بركام السحب وظلل الأرض بشكل شبه كامل. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #فيديو #السعودية #جدة #لايك #طقس #غبار_الرياض #غبار #رياح #ركام #سحب #غيوم #الطقس #طقس_اليوم #ksa #saudi #weather #dust #saudiarabia

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وأظهرت مقاطع الفيديو كميات كثيفة من الغبار الذي اختلط بركام السحب وظلل الأرض بشكل شبه كامل.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى الغبار الكثيف الذي سيطر على العاصمة الرياض.

وتواجه المملكة العربية السعودية طقسًا متقلبًا وموجة من الغبار الكثيف مندفعة نحو العاصمة الرياض.

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