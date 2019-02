شاهد بالفيديو.. الغبار يجتاح سماء الرياض

View this post on Instagram

رصد مقطع فيديو متداول نشره حساب "#طقس_العرب" على موقع "#تويتر" في #المملكة_العربية_السعودية، يوم الثلاثاء، مشهدًا مهيبًا لركام سحب في "المجمعة" التابعة لمنطقة #الرياض. وأظهرت مقاطع #الفيديو كميات كثيفة من الغبار الذي اختلط بركام السحب وظلل الأرض بشكل شبه كامل.