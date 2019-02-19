طالب بالسعودية يغافل مدربه ويضربه على رأسه

أقدمَ طالب بكلية التقنية في أبها في المملكة العربية السعودية على الاعتداء على مدربه داخل قاعة التدريب، أمس الاثنين، إذ قام بمغافلة المدرب وضربه على رأسه، قبل أن يشتمه ثم يهرب من الموقع.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الطالب المعتدي كان لا يزال مستجدًّا وفي المستوى الأول، وضرب مدربه بجواله متسببًا له بإصابة في رأسه، وتم نقله إلى المستشفى، فيما تسلمت الأجهزة الأمنية ملف الواقعة.

وقال عميد الكلية التقنية إن ”اعتداء الطالب على مدربه كان في نهاية المحاضرة“، مبينًا أن الإصـابة خفيفة والقضية الآن بيد الجهات الأمنية. فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الاعتداء وأسبابه.