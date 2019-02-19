داوود الشريان يحرج مسؤولًا بمكافحة المخدرات بأدلة انتشار التعاطي في السعودية (فيديو)

هاجم الإعلامي السعودي داوود الشريان في برنامجه المذاع على قناة ”اس بي سي“ إدارة مكافحة المخدرات، مؤكدًا أنها تتقاعس عن أداء مهامها الموكلة إليها.

وكشف ”الشريان“ في حلقته عن انتشار المخدرات في الأحياء الشعبية وسهولة الحصول عليها من دون رقيب أو حسيب، عارضًا بدوره عدة مخدرات، أكد أن فريق البرنامج حصل عليها من دون مواجهة صعوبات في ذلك.

وقال الإعلامي السعودي للعميد راشد العارضي، مساعد مدير مكافحة المخدرات بالرياض، في مداخلته الهاتفية، إن تعاطي وتجارة المخدرات يتمّان بشكل واسع في الأحياء الشعبية، متسائلًا عما إذا كانت المكافحة على دراية بذلك، مؤكدًا أن العديد من المواطنين يشكون من عدم استجابة المكافحة لبلاغاتهم بشأن وجود متعاطين وتجار.

ورغم محاولة العارضي التأكيد على المتابعة والمراقبة، فإن الشريان ظل يقاطعه مصرًا على كلامه، ومضيفًا أن هناك أنواعًا من المخدرات تباع بسعر زهيد جدًا يكاد يصل لسعر الخبز.

الحوار الكامل للمشادة بين #داود_الشريان وعميد من مكافحة المخدرات بعد أن عرض داود على الهواء مخدرات تم الحصول عليها من حي في الرياض.#الاحياء_العشوائية_مع_داود#SBC pic.twitter.com/V0bXnVDUsF — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 18, 2019

واتهم داوود الشريان البلدية بالتقاعس عن مهامها أيضًا وعدم عملها على تنظيف الأحياء العشوائية بشكل جاد، وعدم وجود أي تعاون بين الأطراف المعنية للحد من انتشار هذه الظاهرة.

ولما حاول العميد راشد التأكيد على وجود توجيه من أمير منطقة الرياض كدليل على جدية العمل بشأن مكافحة المخدرات، رد عليه الشريان بقوة وجرأة، قائلًا: ”لا تنطحني بالتوجيه، اصبر علي، عندك توجيه لتخليني ما حكي، انا بحكيك انت وللي وجهك، أنا أقول المخدرات ماتروح والبلديات نايمة، وراكم ماتروحونها؟ الرجال وحنا نصور لقيناه ميت من الإبر“.

وأنهى الإعلامي السعودي الاتصال الهاتفي، مطالبًا إدارة المكافحة والبلدية بالعمل بشكل جاد ومن غير تهاون بشأن انتشار المخدرات بشكل واسع في الأحياء العشوائية بالمملكة.

بدورهم، أيد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلام الشريان، لافتين إلى أن المخدرات ظاهرة تزداد انتشارًا في المملكة وسط تهاون إدارة مكافحة المخدرات في الحد منها.