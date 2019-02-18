حريق منزلي تسبب بوفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول وأصاب زوجته‎

قال أصدقاء ومقربون من عائلة الأمير السعودي عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، إن الأمير، الذي أُعلنت وفاته بعد ظهر يوم الإثنين، قضى في حريق بمنزله، تسبب أيضًا بإصابة زوجته على الأقل.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الإثنين، وفاة الأمير عبدالله، كما نعاه عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة وبناتها، دون أن يشير أي منهم لظروف وفاة الأمير البالغ من العمر 63 عامًا.

لكن ظروف وفاة الأمير الراحل ما لبثت أن انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق ضيق، بعد ساعات قليلة من إعلان الوفاة، دون أن يتسنى لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها من مصدر رسمي.

وكشف الإعلامي السعودي محمد الشمري في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ أن سبب الوفاة يعود لحريق في المنزل، قائلًا: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز. نحسبه شهيدًا، ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء. والفقيد عضو هيئة البيعة، وهو أحد أبرز الرؤساء السابقين للنادي الأهلي السعودي. #وفاة_الأمير_عبدالله_بن_فيصل_بن_تركي نتيجة حريق في منزله“.

انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب السمو الماكي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز.

نحسبه شهيدا، ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء.

والفقيد عضو هيئة البيعة، وهو أحد أبرز الرؤساء السابقين للنادي الأهلي السعودي.#وفاة_الأمير_عبدالله_بن_فيصل_بن_تركي نتيجة حريق في منزله. — محمد الشمري (@shammari_mf) February 18, 2019

وأشار الشاعر السعودي عبدالله بن ربيعان في نعيه للأمير الراحل إلى أن الوفاة ناجمة عن حريق أيضًا، وقال: ”وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز عضو هيئة البيعة في الحكم السعودي ووالد الصديق الأمير خالد وشفى الله المصابين وكل من مات في حريق شهيد بإذن الله“.

وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز عضو هيئة البيعة في الحكم السعودي ووالد الصديق الأمير خالد وشفى الله المصابين وكل من مات في حريق شهيد باذن الله

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صادق العزاء للملك وولي عهده والأسرة الحاكمة والى الأمير خالد وعائلتة والى أخوي الامير فيصل بن تركي بن فيصل@808Faisal pic.twitter.com/15Ncn36e7X — عبدالله بن ربيعان (@AboGhadah) February 18, 2019

كما أشارت مدونة سعودية تدعى مهاوي الحميداني، وتبدو على علاقة بأسرة الأمير الراحل، إلى أن الحادث تسبب بإصابة زوجة الأمير عبدالله، وهي العنود بنت عبدالعزيز آل سديري.

وقالت الحميداني في تغريدة عزت فيها عدة نساء من أسرة زوجة الأمير الراحل: ”اللهم ارحم عبدك عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وجعل قبره روض من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون والله يشفي زوجته العنود بنت عبدالعزيز آل سديري“.

اللهم ارحم عبدك عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وجعل قبره روض من رياض الجنه ان لله وانا اليه راجعون والله يشفي زوجته العنود بنت عبدالعزيز ال سديري????@JawaherAlsaud @hope_tariq @HessahAlsudairy @hessah_11al @Ghada_Alsudary @bent_waad @hanooda1969 @hanooda1969 — مهاوي الحميداني (@m_eeem2) February 18, 2019

وكتبت مدونة سعودية أخرى، تدعى نوف السويلم، تغريدة مماثلة عززت الأنباء عن كون الحريق خلف إصابات، بينها زوجة الأمير عبدالله.

اللهم ارحم عبدك عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وجعل قبره روض من رياض الجنه ان لله وانا اليه راجعون والله يشفي زوجته العنود بنت عبدالعزيز ال سديري???? — Nouf alswilim ???????? (@iNoufaaa) February 18, 2019

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الأمير الراحل، يوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس النادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف.