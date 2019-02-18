السعودية.. وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

أعلن أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، مساء اليوم الاثنين، وفاة الأمير السعودي عبدالله بن فيصل بن تركي عن عمر 63 عاماً.

وشارك عدد كبير من أمراء آل سعود، في نعي الأمير الراحل، دون أن يتضح مكان وسبب وفاة الأمير عبدالله.

إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز واللهم إغفر له وأسكنه فسيح جنانك — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) February 18, 2019

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

إنتقل الى رحمة الله عمي و والدي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود …

ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/o9KNlDRIEj — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) February 18, 2019

إلى جنة الخُلد – برحمة أرحم الراحمين – يا أمير " الهيبة والتواضع والطيبة " ، ووالله إننا على فراقك لمحزنون ..

اللهم تغمد والدنا المحبوب " الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز " بواسع رحمتك وعفوك ومغفرتك ، وأسكنه فسيح جناتك .. pic.twitter.com/EvUUNkfiG0 — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) February 18, 2019

ولم يصدر بعد بيان عن الديوان الملكي السعودي، يحدد فيه مكان وموعد صلاة الجنازة على جثمان الراحل ومكان دفنه.

والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف.