السعودية.. وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

السعودية.. وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، مساء اليوم الاثنين، وفاة الأمير السعودي عبدالله بن فيصل بن تركي عن عمر 63 عاماً.

وشارك عدد كبير من أمراء آل سعود، في نعي الأمير الراحل، دون أن يتضح مكان وسبب وفاة الأمير عبدالله.

ولم يصدر بعد بيان عن الديوان الملكي السعودي، يحدد فيه مكان وموعد صلاة الجنازة على جثمان الراحل ومكان دفنه.

والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف.

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