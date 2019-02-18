السعوديون يحيون ذكرى الباكستاني فرمان خان بعد 10 سنوات على وفاته في عمل بطولي.. تعرّف على قصته

أحيا عدد كبير من السعوديين، ذكرى الشاب الباكستاني فرمان خان، الذي قضى قبل 10 سنوات في عمل بطولي بمدينة جدة السعودية، بعد أن أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باكستان حاليًا بإنشاء مركز صحي يحمل اسم الشاب.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ووسائل إعلامها، باسم فرمان وصوره ومقاطع فيديو قديمة ظهر فيها المقيم الباكستاني قبل وفاته خلال عملية إنقاذ محاصرين في سيول اجتاحت مدينة جدة في العام 2009 وخلفت أكثر من 100 قتيل.

ووسط عبارات الإشادة ببطل سيول جدة، وهو أشهر ألقابه التي عُرف بها بعد وفاته، والترحم عليه، والثناء على عائلته وبلاده، تنوعت مشاركة أبناء المملكة في الاحتفاء بذكرى الشاب التي أحياها مجددًا الأمير محمد بن سلمان.

ماذا بينك وبين الله يا #فرمان_خان حتى ترحمّ عليك الخلائق في ارجاء الدنيا ويتذكرونك على مدى 10 سنوات اللهم اكتب لنا شهادةً عند الموت وأحسن لنا الختام . — اهلا سلمان الخير (@mot14f) February 18, 2019

اللهم ارحم واغفر لعبدك فرمان خان فقد قدم اغلى ما يملك وهي روحة الطاهرة لانقاذ ١٤ فرد في بلده السعودية #فرمان_خان pic.twitter.com/PPbpZ0RQ6J — ناصر سودان الشمري (@Nasser_nss77) February 18, 2019

#فرمان_خان

مضى عشر سنين على وفاتك أيها البطل لاكننا لن ننسى دورك البطولي

ووفائك الذي يدرس

رحمة الله عليك

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) pic.twitter.com/P8LAvAJyGh — ﮼مهند،الجنــــوبي (@QxpEi) February 18, 2019

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن بن سلمان وجه بإنشاء مركز صحي باسم فرمان ”في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشاب،.. نظير ما قدم من عمل بطولي مشرف، وتأكيدًا على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات“.

بأمر من ولي العهد مركز صحي بأسم الشهيد #فرمان_خان الذي استشهد في امطار ٢٠٠٩ بجدة بعد انقاذه ١٤ شخص رحمة الله عليك يابطل .. pic.twitter.com/qUNkaNOzxc — ناصر العوده ✈️ (@HoLSTN10) February 18, 2019

وتضاف مبادرة ولي العهد السعودي، إلى محطات تكريم متعددة عرفها الشاب الراحل وعائلته، بينها منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، بجانب تسمية أحد شوارع مدينة جدة باسمه.

ويتكرر اسم فرمان كل عام مع ذكرى مرور سيول جدة الكارثية، إذ نجح الشاب يومها بإنقاذ 14 شخصًا جرفتهم السيول قبل أن تجرفه هو أيضًا خلال محاولته إنقاذ آخرين، ويقضي في ذلك اليوم.

وتم إنتاج فيلم وثائقي سعودي عن فرمان، بجانب خطوات ومبادرات تكريم واحتفاء مماثلة في بلده على المستوى الرسمي والشعبي.