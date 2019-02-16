لماذا غاب الأمير عبدالعزيز بن فهد لأكثر من عام؟

كشف أقارب وأصدقاء الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، أن نجل ملك البلاد الأسبق، فهد بن عبدالعزيز، لم يكن معتقلًا كما سرت الشائعات؛ بعد غيابه عن الظهور الإعلامي لأكثر من عام، وإنما كان في رحلة علاج.

وعاد اسم الأمير عبدالعزيز إلى واجهة الأحداث في المملكة، مساء يوم أمس الجمعة، عندما زاره في قصره بمدينة الرياض، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وظهر الأمراء الشبان الثلاثة يتبادلون المصافحة وهم مبتسمون في مقطع فيديو حقق نسب مشاهدة عالية، دون أن يتضح سبب الزيارة، بينما ينشغل ولي العهد السعودي بجدول أعمال مزدحم بين بنوده الاستعداد لجولة آسيوية تشمل الهند وباكستان والصين.

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله ????❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019

وكان لافتًا في تعليقات عدد من أمراء الأسرة الحاكمة ومقربين منهم، على اللقاء، تهنئتهم للأمير عبدالعزيز بن فهد بالعودة، وتمنياتهم له بدوام الصحة التي كان يعاني كما يبدو من مشاكل تخصها في الفترة الماضية، التي أعقبت غيابه عن الساحة منذ سبتمبر/أيلول العام 2017.

اذ احب الله عبد حبب خلقه فيه نهنيك بمحبة الناس ونهني الناس بعودتك

الحمدلله على سلامتك والله يديم هالابتسامه #عبدالعزيز_بن_فهد pic.twitter.com/URnyoVIO3Q — طلال عبدالله الرشيد (@al3a6eeb) February 16, 2019

الله يرحم ابوك(أمير الشباب) وجدك( فهد العروبه)

ويطول عمر عمك وولي العهد

الصوره مفرحه بكل تفاصيلها (شفاء سمو الأمير عبد العزيز ⚘تلاحم الأسره الحاكمه الأميرةبين بسمتين من والدها وولي العهد حفظهما الله )

صور تغيظ اعداء الوطن

وتبهج ابناءه

حفظ الله الجميع — الجنه دارنا (@algalaa369) February 15, 2019

وبدد اللقاء شائعات توقيف الأمير عبدالعزيز، إذ جاء ظهوره بعد نحو شهرين على نشر ابن أخيه الأمير نواف بن فيصل، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صورًا لعمه عبدالعزيز في قصره أيضًا وبرفقة بناته الجوهرة ولطيفة، فيما يبدو أنها صور التقطت خلال استراحة من رحلة علاج لم تتضح تفاصيلها بعد.

وقالت تقارير محلية،إن زيارة الأمير ولي العهد ووزير الداخلية للأمير عبدالعزيز بن فهد، جاءت لتهنئته بالسلامة.

كما علق الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، على اللقاء بالقول: ”الحمد لله على السلامة يا ولد الغالي..“. في إشارة لعودة الأمير عبدالعزيز من رحلة علاج تخللتها عدة استراحات، ولا تعرف نتيجتها لحد الآن.

ونشر مغرد سعودي يدعى شاهين فاهد الرويس، صورًا تجمعه بالأمير عبدالعزيز بن فهد في قصره بالرياض، ويظهر فيها أشخاص آخرون جاءوا لزيارة الأمير أيضًا، وكتب معلقًا: ”تشرفت بسلام على سمو سيدي الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله ليلة البارحة بقصره العامر بالرياض“، ليرد عليه مواطنه إبراهيم بن ناهض، بالقول: ”نحمد الله على عودته“.

تشرفت بسلام على سمو سيدي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله ليلة البارحه بقصره العامر بالرياض pic.twitter.com/mNkx4Sg8r6 — ﮼شاهين ﮼فاهد ﮼الرويس (@Aa055504) February 16, 2019

لا يستغرب هذا الحضور و الحظوة وقربك من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد يا ابا عبد المجيد..نحمد الله على عودته — ابراهيم بن ناهض???????? (@ibrahim9_99) February 16, 2019

كما نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو من داخل قصر الأمير عبدالعزيز بن فهد، يظهر تجمع عدد من الأشخاص حوله، فيما يبدو أنهم جاءوا لتهنئته أيضًا.

صور ياعلي

اشهد بالله يستاهل ابو تركي

الله يديم عليه الفرح والسرور#عبدالعزيز_بن_فهد pic.twitter.com/YmJciOL7iz — فايز المالكي (@fayez_malki) February 16, 2019

وتحاط الحياة الشخصية لأبناء الأسرة الحاكمة بسرية، وقلما تظهر تفاصيلها للإعلام، ولا يعرف حقيقة الوضع الصحي للأمير عبدالعزيز بن فهد التي ظهرت أنباء معاناته مع المرض أول مرة عقب وفاة والده الملك فهد في العام 2005 دون أن تتأكد حينها.

وتعددت التكهنات والشائعات في فترة غياب الأمير عبدالعزيز بن فهد، بما فيها الحديث عن وفاته في السجن، مستندة لآراء مثيرة للجدل كان ينشرها في حسابه بموقع ”تويتر“ قبل أن يعلن أنه تعرض للاختراق ويتوقف عن التدوين، منذ سبتمبر/أيلول 2017.