لماذا غاب الأمير عبدالعزيز بن فهد لأكثر من عام؟

لماذا غاب الأمير عبدالعزيز بن فهد لأكثر من عام؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشف أقارب وأصدقاء الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، أن نجل ملك البلاد الأسبق، فهد بن عبدالعزيز، لم يكن معتقلًا كما سرت الشائعات؛ بعد غيابه عن الظهور الإعلامي لأكثر من عام، وإنما كان في رحلة علاج.

وعاد اسم الأمير عبدالعزيز إلى واجهة الأحداث في المملكة، مساء يوم أمس الجمعة، عندما زاره في قصره بمدينة الرياض، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وظهر الأمراء الشبان الثلاثة يتبادلون المصافحة وهم مبتسمون في مقطع فيديو حقق نسب مشاهدة عالية، دون أن يتضح سبب الزيارة، بينما ينشغل ولي العهد السعودي بجدول أعمال مزدحم بين بنوده الاستعداد لجولة آسيوية تشمل الهند وباكستان والصين.

وكان لافتًا في تعليقات عدد من أمراء الأسرة الحاكمة ومقربين منهم، على اللقاء، تهنئتهم للأمير عبدالعزيز بن فهد بالعودة، وتمنياتهم له بدوام الصحة التي كان يعاني كما يبدو من مشاكل تخصها في الفترة الماضية، التي أعقبت غيابه عن الساحة منذ سبتمبر/أيلول العام 2017.

وبدد اللقاء شائعات توقيف الأمير عبدالعزيز، إذ جاء ظهوره بعد نحو شهرين على نشر ابن أخيه الأمير نواف بن فيصل، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صورًا لعمه عبدالعزيز في قصره أيضًا وبرفقة بناته الجوهرة ولطيفة، فيما يبدو أنها صور التقطت خلال استراحة من رحلة علاج لم تتضح تفاصيلها بعد.

وقالت تقارير محلية،إن زيارة الأمير ولي العهد ووزير الداخلية للأمير عبدالعزيز بن فهد، جاءت لتهنئته بالسلامة.

كما علق الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، على اللقاء بالقول: ”الحمد لله على السلامة يا ولد الغالي..“. في إشارة لعودة الأمير عبدالعزيز من رحلة علاج تخللتها عدة استراحات، ولا تعرف نتيجتها لحد الآن.

ونشر مغرد سعودي يدعى شاهين فاهد الرويس، صورًا تجمعه بالأمير عبدالعزيز بن فهد في قصره بالرياض، ويظهر فيها أشخاص آخرون جاءوا لزيارة الأمير أيضًا، وكتب معلقًا: ”تشرفت بسلام على سمو سيدي الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله ليلة البارحة بقصره العامر بالرياض“، ليرد عليه مواطنه إبراهيم بن ناهض، بالقول: ”نحمد الله على عودته“.

كما نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو من داخل قصر الأمير عبدالعزيز بن فهد، يظهر تجمع عدد من الأشخاص حوله، فيما يبدو أنهم جاءوا لتهنئته أيضًا.

وتحاط الحياة الشخصية لأبناء الأسرة الحاكمة بسرية، وقلما تظهر تفاصيلها للإعلام، ولا يعرف حقيقة الوضع الصحي للأمير عبدالعزيز بن فهد التي ظهرت أنباء معاناته مع المرض أول مرة عقب وفاة والده الملك فهد في العام 2005 دون أن تتأكد حينها.

وتعددت التكهنات والشائعات في فترة غياب الأمير عبدالعزيز بن فهد، بما فيها الحديث عن وفاته في السجن، مستندة لآراء مثيرة للجدل كان ينشرها في حسابه بموقع ”تويتر“ قبل أن يعلن أنه تعرض للاختراق ويتوقف عن التدوين، منذ سبتمبر/أيلول 2017.

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