بالفيديو والصور.. وليُّ العهد السعودي يزور ابن عمه عبدالعزيز بن فهد مفندًا شائعات اعتقاله

زار وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ابن عمه، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، في منزله بمدينة الرياض، بعد شائعات اعتقال وحتى وفاة، ابن ملك البلاد الأسبق.

ونشر الأمير الشاب، نواف بن فيصل بن فهد، مقطع فيديو وصورة للزيارة التي تمت في وقت متأخر من ليل الجمعة، ظهر فيها محمد بن سلمان، وابن عمه عبدالعزيز، بجانب وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وقال الأمير نواف في تعليقه على الزيارة التي بددت كل الشائعات السابقة عن وجود علاقة متأزمة بين ولي العهد وابن عمه:“قبل قليل سيدي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان حفظه الله، والأمير #عبدالعزيز_بن_سعود في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهرة حفظهم الله“.

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله ????❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله ????❤️ pic.twitter.com/ccoe2CQcMy — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019

وكان الأمير نواف قد نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي صورتين، ومقطع فيديو، للأمير عبدالعزيز بن فهد، في أول ظهور له بعد أن غاب عن التدوين عبر حسابه على موقع ”تويتر“ كما اعتاد أن يفعل دائمًا، ويثير الجدل بتغريداته، منذ أيلول/سبتمبر 2017.

وسرت خلال الفترة الماضية شائعات عن توقيف الأمير عبدالعزيز بن فهد، وتعددت التكهنات بشأن مصيره بعد ذلك، وتردَّد أنه تُوفي في إحدى المرات التي أُثير أمر اختفائه فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن في العام 2017 قبل غيابه، عن تعرض حسابه للاختراق، بعد تغريدات مثيرة للجدل.