ولي العهد السعودي يدشن ميناء الملك عبدالله في رابغ

دشن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، ميناء الملك عبدالله، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وثمن وزير النقل المهندس نبيل محمد العامودي، في كلمته خلال الحفل زيارة ولي العهد ورعايته للافتتاح الرسمي لميناء الملك عبدالله كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقال العامودي في كلمته: ”إنني في هذا المقام لا يسعني إلا أن أؤكد على أن هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية لهذا الوطن الغالي.“

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ – الشركة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله – صالح بن لادن، إن ميناء الملك عبد الله قد مر بمراحل رئيسية مهمة خلال تطويره.

معربًا عن تطلعه إلى أن يصبح ميناء الملك عبدالله منصةً لوجستية رئيسية ومحركًا أساسيًا من محركات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالاستفادة من موقعه الجغرافي على أهم طرق التجارة العالمية، ليسهم في استقطاب الاستثمارات بكافة أنواعها وزيادة حصة المملكة من التجارة العالمية.“