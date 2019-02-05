محمد بن سلمان يتسلّم رسالة من أمير الكويت

سلم مبعوث من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن الرسالة التي حملها نائبُ وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، تضمنت العلاقات التي تجمع البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن مبعوث أمير الكويت تبادل مع الأمير محمد بن سلمان “الأحاديث، حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة”.