أمير قطر يصل الكويت في زيارة رسمية 

وصل إلى الكويت، اليوم الاثنين، أمير قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، والوفد الرسمي المرافق له في زیارة رسمیة یجري خلالھا مباحثات مع أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان على رأس مستقبلي أمير قطر على أرض المطار، أمير الكويت وولي العھد الشیخ نواف الأحمد الصباح ورئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئیس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وكبار المسؤولین بالدولة.

وسبق أن زار أمير قطر، الكويت في أيار/ مايو الماضي، وقدَّم خلالها لنظيره الكويتي، تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويقود أمير الكويت وساطة لحل أزمة قطر، التي بدأت في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، إذ قطعت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها معها بسبب دعم الدوحة للإرهاب وعلاقتها مع إيران.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريح إذاعي، اليوم، إن بلاده تواصل وساطتها في الأزمة الخليجية وتتطلع لحلها.

وأضاف: “لا جديد في الأزمة الخليجية، والكويت منفتحة على كل الأفكار، ومستعدة لبلورة أفكار جديدة بما يعيد وحدة الصف الخليجي”.