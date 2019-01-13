بومبيو: استقالة زيني لن تغير سياسة أمريكا تجاه الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن استقالة أنتوني زيني من منصبه كمبعوث لحل الأزمة الخليجية، “لا يعني أي تغيير في سياسة واشنطن تجاه الأزمة وجهودها الاستراتيجية والتزاماتها إزاء المنطقة”.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة.

وأضاف بومبيو أن “زيني هو من أراد هذا التغيير”، مؤكدًا أن “بلاده ستواصل جهودها لحل الأزمة الخليجية خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة”.

واستقال زيني الأسبوع الماضي من مهمته التي كلّف بها في آب/ أغسطس 2017، في عهد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريك تيلرسون.