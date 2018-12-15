الاتحاد الأوروبي يسعى لعقد مؤتمر لحل الأزمة الخليجية.. وقطر: نعوّل على الكويت ودول أخرى

كشف وزير خارجية رومانيا، تيودور فيوريل ميليشكانو،أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد في حل الأزمة الخليجية، فيما أكد نظيره القطري أن بلاده تعوّل على الكويت وقوى إقليمية أخرى، للمساعدة على حل الأزمة وإحياء مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في كلمتين للوزيرين، خلال منتدى الدوحة السنوي.

وستتولى رومانيا، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بدءًا من يناير/كانون الثاني لمدة 6 أشهر.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر في كلمته: “يلعب أمير الكويت دورًا قياديًّا كبيرًا في تهدئة الموقف، وهو أمر تقدره قطر بشدة، ما زلنا نعوّل على دور الكويت ودول المنطقة لإعادة لم الشمل”، مشيرًا إلى “أننا أكثر أهمية كتكتل لهذه الدول لا كفرقاء متشرذمين”.

ورأى الوزير القطري، أن “مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام بلا حول ولا قوة””، لافتًا إلى أن “التحالفات الإقليمية بحاجة لإعادة تشكيل، وأن الأمر يتطلب وضع مبادئ جديدة للإدارة‎” على حد قوله.