تركي الدخيل يؤدي اليمين القانونية سفيرًا للسعودية في الإمارات

يؤدي الإعلامي تركي الدخيل، اليوم الأحد، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سفيرًا للمملكة العربية السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما أعلنه الدخيل في مقال نشره بصحيفة الاتحاد الإماراتية بهذه المناسبة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز”، في شهر ديسمبر الماضي، إن المملكة رشحت الدخيل ليكون سفيرًا جديدًا لها في الإمارات العربية المتحدة.

والدخيل هو إعلامي وصحافي سعودي، عمل مقدمًا للبرامج في قناة العربية، ثم أصبح مديرًا لها، قبل تعيينه سفيرًا في الإمارات.

وقال الدخيل في المقال الذي نشره اليوم: “التكريم والتشريف الذي تفضلت به علي قيادتي، هو تعييني سفيرًا لبلادي، في الإمارات العربية المتحدة، تلك الدولة التي أعيش فيها، بحكم عملي السابق، نحو عقدين من الزمان”.

وأضاف: “تشريفٌ، لأني أحبُ، بلا مواراة ولا مجاملة، هذه البلاد، وأهلها، وحكامها. فخلال عشرين عامًا، لم ينتابني أنا وأسرتي، للحظة، أننا نعيش في غير بلادنا، أو نخالط غير أهلنا”.

وتابع: “اليوم، ماذا يمكن أن يقدم سفيرٌ، لعلاقة بين دولتين، يمكن اعتبارهما أقوى حليفين، لا في المنطقة، بل ربما في العالم؟! يمكن أن يقدم الكثير، ولكن بالكثير من الجهد، الذي أسأل الله أن يعينني عليه، وأجزم بأن أهلي في الإمارات، الذين ما رأيت أحدًا منهم خلال عشرين عامًا، إلا مرحبًا بي، يعدني من أهله، أجزم بأن هذا الشعب العظيم، سيبقى، بطيبة أصله، وحسن خُلقه، ومحبته لتوجه قادته، يُقدم المزيد، من أجل تقوية العلاقة القوية”.