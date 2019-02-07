سعودي يشكو مخالفات مرورية باهظة لم يرتكبها

دعا مواطن سعودي سلطات بلاده إلى إيجاد حل لسلسلة المخالفات المرورية التي تسجل بحقه، والتي بلغت قيمتها 54 ألف ريال، بعدما سرقت لوحة مركبته من أمام منزله في العاصمة الرياض.

ويبدو أن الأشخاص الذين سرقوا لوحة مركبة المواطن المشتكي أحمد بن عيسى غاوي، قاموا برتكيبها على مركبة أخرى ارتكبت مخالفات مرورية متكررة.

ونقل موقع “سبق” السعودي عن المواطن قوله: “سُرقت لوحة سيارتي من أمام مقر سكني في حي العقيق بالرياض، وتم التبليغ مباشرة عبر (كلنا أمن) وراجعت عدة مرات مراكز الشرطة والمرور، ولكن لم يتم إفادتي بأي شيء؛ علمًا بأن المخالفات في ازدياد، حيث بلغت قيمتها 54300 ريال”.

وناشد المواطن الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل في عبث سارق لوحات مركبته؛ خصوصًا أنه لا يزال يرتكب المخالفات إلى هذه اللحظة.