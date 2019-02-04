بالفيديو.. محاولة انتحار امرأة في أحد مستشفيات الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، سيدة ترتدي عباءة سوداء وتتعلق بحافة في الطابق الرابع لأحد المستشفيات بهدف الانتحار قبل أن تفشل محاولتها بحسب مدونين سعوديين، قالوا إن الحادثة وقعت في مدينة الرياض.

وتظهر المرأة في مقطع الفيديو بالفعل وهي تستعد لإلقاء نفسها من الطابق الرابع في المستشفى، بينما يحاول آخرون الاقتراب منها فيما ينهمك من هم في الطابق الأرضي بمد فرش إسفنج على الأرض المقابلة لسقوط السيدة المتوقع.

ويقول مدونون سعوديون إن الحادثة وقعت مساء الإثنين في مستشفى محمد بن عبدالعزيز الحكومي شرق العاصمة الرياض، وإن بطلة القصة التي حاولت الانتحار ليست من المرضى.

ولم يتضح كيف أمكن إحباط محاولة الانتحار في الفيديو، كما لم ترد بيانات رسمية سعودية حول حقيقة الحادثة ونتائجها.

أُحبطتبفضل الله، مساء الاثنين، محاولة امرأة للانتحار بإلقاء نفسها من الدور الرابع، في مستشفى محمد بن عبدالعزيز الحكومي شرق العاصمة الرياض علماً انها ليست من المرضى، وأحيلت إلى الكشف «النفسي»، للتأكد من سلامتها العقلية. pic.twitter.com/bVIZ8OZFds — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@malmosallam) February 4, 2019