حارس الأمن ضحية اعتداء مستشفى بيش بالسعودية يروي تفاصيل الواقعة

روى حارس الأمن الذي تعرض لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص في مستشفى بيش العام في جازان في المملكة العربية السعودية تفاصيل الاعتداء.

وقال الحارس الذي يدعى “محسن” في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إنه تعرض لإصابة في عينه اليسرى نتيجة لكمة، وكدمات في الضلوع، إثر المشاجرة.

وأوضح أن 13 شخصًا على الأقل تحلقوا حول أحد المرضى في قسم العناية المركزة، وحين طلب منهم الخروج من العناية المركزة والانتظار في الصالة، نظرًا لأن وقوفهم في العناية خاطئ ويربك الطاقم الطبي والمرضى، رفضوا.

ولفت الحارس محسن إلى أنه طلب مساندة من المشرف العام، كي يقنع المعتدين بالخروج، فحضر المشرف للمساعدة، إلا أنه احتدم مع أحد المعتدين الذي قام بالاعتداء عليه، مضيفًا أنه تمكن والمشرف من السيطرة عليه، لكن، ما لبث أن هاجمهما البقية.

وزير الصحه @tfrabiah اعتدا بالضرب والأهانه علی حارس امن اثناء تأديته لواجبه العملي في مستشفی بيش بمنطقة #جازان وتمكنو من الهرب متجاهلين الأنظمة والتعليمات علما بان الحارس هو الوحيد الذي يعول اهله والقضيه لها 5 ايام اتمنى اخذ حقه . pic.twitter.com/zkWQOCZGrb — محمد السواط (@Moh_alswat) February 2, 2019

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد وثق قيام عدة أشخاص بالاعتداء على حارس الأمن في المستشفى.

وقالت “صحة جازان” في بيان إنه “تم استقبال مريض، وعند تقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث، تجمع عدد من المرافقين للمريض داخل غرفة الطوارئ والحوادث، وعندما طلب حارس الأمن منهم الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعًا للازدحام، قام 6 أشخاص بالاعتداء على حارس الأمن بالضرب، والتصوير، والهروب من المستشفى، ومن ثم نشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت أنه تم تحرير محضر بالواقعة، ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء، وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية.

وأكدت “صحة جازان” للمرضى والمراجعين أن هناك طرقًا نظامية يجب اتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت الصحية أو منسوبيها، عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات بالوزارة 937 إذ يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات باهتمام.