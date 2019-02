صحفية تكشف دورها في مساعدة السعودية الهاربة رهف القنون في تايلاند

سردت مراسلة مؤسسة Four Corners الإعلامية الأسترالية صوفي ماكنيل في تقرير على موقع ABC، تفاصيل سفرها إلى تايلاند لدعم الفتاة السعودية رهف محمد القنون التي هربت من عائلتها، وحصلت على لجوء في كندا.

وقالت: “كنت جالسة على مكتبي بمنزل في سيدني عندما لاحظت تغريدة عن فتاة عالقة في تايلاند بحاجة ماسة إلى المساعدة، لذا حجزت تذكرة سفر إلى تايلند”.

وأضافت: “عندما وصلت إلى بانكوك، كنت متفاجئة حقًا أنه لم يصل أي أحد إلى رهف وهي كانت لا تزال في غرفتها بالفندق، وقد توقعت أنه قد يتم نقلها لمركز احتجاز”.

وأوضحت صوفي أنها حجزت غرفة في الفندق ذاته، وعندما غابَ الحراسُ تمكنت من التسلل إلى غرفة رهف القنون، وقالت:” كنت أتجوّل في الفندق مثل أي شخص آخر، وغافلت الحراس وتسللت لغرفة رهف”.

I want to thank this great person @Sophiemcneill she stood and stayed with me in the room to protect me, I will never forget you????❤️❤️ and thank u for the gift ???????? pic.twitter.com/wu2SRqBpa1

— Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 7, 2019