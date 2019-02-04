معلم سعودي اعتدى عليه ولي أمر وابناه يكشف تفاصيل ما جرى (فيديو)

كشف المعلم تركي المعاوي، الذي تعرض لاعتداء من قبل ولي أمر وولديه في إحدى مدارس محافظة بيشة في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، تفاصيل الواقعة.

وأوضح المعاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج “معالي المواطن” أن المعتدين (الأب وابنيه) دخلوا عليه أثناء تدريسه الحصة الأولى داخل الفصل الدراسي قبل الساعة الثامنة.

وأشار إلى أنه تم الاعتداء عليه بحجة ضربه لأحد أبناء الرجل، بعد أن حاول إخراجهم خارج الفصل بهدوء في البداية، لكنهم لم يستجيبوا له فاضطر إلى إخراجهم بالقوة.

وأضاف المعلم المجني عليه أنه لما خرج بالأب وابنيه، حاول أن يتوجه بهم للمدير أو الوكيل، لكنهم قاوموه ثم اعتدوا عليه بالضرب، وحاول الدفاع عن نفسه.

ولي أمر وابناه يعتدون على معلم داخل فصله في بيشة

المعلم المعتدى عليه تركي المعاوي يروي القصة لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/Kec77f0SCy — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 3, 2019

ونفى معرفته بالطالب الذي حضر مع والده وشقيقه، وقال إن الطالب بالصف السادس أو الخامس، وإن مشكلة وقعت بين طلبة في الصف الخامس والسادس من أسبوع، فأرسلهم إلى المرشد لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد المعلم تركي المعاوي أن أحد الطلبة الذين كانوا متورطين في المشكلة خرج إلى منزله الذي كان قريبًا من الفصل، ثم عاد للمدرسة مع والده وشقيقه واعتدوا عليه.

وأنكر المعاوي ما تردد عن ضربه الطالب (أحد المعتدين)، مشيرًا إلى أنه أثناء تعرضه للضرب دافع عن نفسه فقط، وأنه لا صلة له بالطالب ولا علم له به أو بشقيقه ووالده.

وكانت الأجهزة الأمنية قد حضرت للمدرسة، وألقت القبض على ولي الأمر وأحد أبنائه، فيما فر ابنه الآخر (الطالب) من المكان، ولا يزال البحث جاريًا عنه.