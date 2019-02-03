الاعتداء على معلم أثناء تأدية عمله في السعودية

تعرَّض معلم سعودي، في إحدى مدارس وسط محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير، لاعتداء، صباح اليوم الأحد، من قبل شاب حضر للمدرسة برفقة والده وشقيقه ولاذ بالفرار.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية تعليم بيشة ناجي السبيعي، إنه “في صباح اليوم تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى إحدى المدارس الابتدائية، وقام أحد الأبناء بالاعتداء على أحد معلمي المدرسة داخل فصله في أثناء تأدية عمله، بحجة قيام المعلم بضرب أخيه بالصف الثالث الابتدائي”، حسب صحيفة “عكاظ” المحلية.

وأضاف السبيعي، أن “قائد المدرسة أبلغ دوريات الأمن التي حضرت سريعًا للموقع، وقبضت على ولي الأمر وأحد أبنائه”، مشيرًا إلى أن “الابن الآخر المعتدي لاذ بالفرار ويجري البحث عنه من قبل الجهات الأمنية”.

وتابع المتحدث: “تم نقل المعلم لمستشفى الملك عبدالله للاطمئنان على صحته، كما أن مدير التعليم نايف الهاجري وجَّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات حادثة الاعتداء والرفع بتقرير كامل بالواقعة”.