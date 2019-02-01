القبض على سعوديين أطلقا النار على دورية للشرطة بعسير

ضبطت الأجهزة الأمنية في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، مواطنين تورطا في إطلاق النار على أفراد دورية أمن الطرق بالقيرة، حيث أصيب أحدهم بإصابة حرجة وتم نقله للمستشفى للعلاج.

ووفق صحيفة “عكاظ” المحلية، أعلن المتحدّث الإعلامي بشرطة المنطقة القبض على مواطنين سعوديين، تبين أنهما في العقدين الثالث والرابع من العمر، وتم ضبط مركبتهما وإيداعهما لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان مجهولان في إحدى المركبات من نوع “سكويا”، قد أطلقا النار على رجال الأمن أثناء متابعتهم سيارة أخرى، ما أدى إلى إصابة أحدهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية لاحقًا على سيارة المشتبه بهما في صحراء شمال تثليث، قبل أن تتمكن من ضبطهما.