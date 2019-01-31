بالفيديو.. شاهد ماريا كيري وتوأمها لدى وصولهم السعودية

حرصت الفنانة الأمريكية ماريا كيري على اصطحاب توأمها موركان ومونرو معها، خلال زيارتها إلى السعودية، حيث أحيت أول حفل فني لها في المملكة.

وأظهر مقطع فيديو، تم تصويره في مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، المطربة المشهورة البالغة من العمر 49 عامًا برفقة توأمها في صالة المطار.

ويظهر في الفيديو الطفلان ووالدتهما، وهي تحمل باقة من الورود برفقة طاقم عملها الذي يرافقها في جولاتها الخارجية.

يشار إلى أن كيري تزوجت من الممثل الكوميدي نيك كانون، في 2008، وأنجبت منه في 2011 توأمًا غير متطابق، هما مونرو و موروكان.

وأطلت كيري، مساء الخميس، على مسرح جمان الشاطئي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بينما تجمع معجبوها لمشاهدة الحفل المقام ضمن فعاليات فنية وترفيهية مرافقة للبطولة السعودية الدولية للعبة الغولف في نسختها الأولى.