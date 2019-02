النائب العام السعودي يحرك دعوى جزائية ضد طالب حمل سلاحًا داخل مدرسته

View this post on Instagram

@eremnews . . ما حقيقة دخول شابين بأسلحة رشاشة إلى مدرسة في السعودية؟ . . أثار مقطع مصور لشابين يحملان سلاحًا رشاشًا داخل إحدى مدارس محافظة بيشة في السعودية جدلًا واسعًا بالمملكة، في الوقت الذي طالب فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة تكثيف الحراسات الأمنية في المدارس. ولم يتضح من خلال الفيديو القصير، الذي لم تتعدَ مدته 13 ثانية فقط، اسم المدرسة أو السبب الذي دعا الشابين إلى دخولها بالأسلحة، في حين ظهر الشابان وهما يحملان الأسلحة وقد ركضا على درجات داخلية للمدرسة. . . #إرم_نيوز #السعودية #أسلحة #رشاش #محافظة_بيشة #المملكة_العربية_العسودية #مدرسة #مدارس #تواصل_اجتماعي #KSA #SAUDI