النائب العام السعودي يحرك دعوى جزائية ضد طالب حمل سلاحًا داخل مدرسته

وجه النائب العام السعودي، سعود المعجب، اليوم السبت، بتحريك دعوى جزائية ضد طالب ظهر في فيديو نشر على مواقع التواصل، وهو يحمل سلاحًا داخل مدرسته في محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض، بعد إلقاء القبض عليه.

وذكرت صحيفة “سبق” المحلية، أنّ النائب العام وجه “‏‫بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من نفس النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه”.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت مساء اليوم، القبض على الطالب الذي يدرس في الصف الثاني الثانوي، والمتهم بحمل سلاح ناري من نوع كلاشنكوف في إحدى مدارس المحافظة، بعد تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الصحيفة أيضًا.

وقد شكل مدير التعليم في المحافظة لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة، واتخاذ الإجراءات المناسبة.