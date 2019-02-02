النائب العام السعودي يحرك دعوى جزائية ضد طالب حمل سلاحًا داخل مدرسته

وجه النائب العام السعودي، سعود المعجب، اليوم السبت، بتحريك دعوى جزائية ضد طالب ظهر في فيديو نشر على مواقع التواصل، وهو يحمل سلاحًا داخل مدرسته في محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض، بعد إلقاء القبض عليه.
وذكرت صحيفة “سبق” المحلية، أنّ النائب العام وجه “بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من نفس النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه”.
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@eremnews . . ما حقيقة دخول شابين بأسلحة رشاشة إلى مدرسة في السعودية؟ . . أثار مقطع مصور لشابين يحملان سلاحًا رشاشًا داخل إحدى مدارس محافظة بيشة في السعودية جدلًا واسعًا بالمملكة، في الوقت الذي طالب فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة تكثيف الحراسات الأمنية في المدارس. ولم يتضح من خلال الفيديو القصير، الذي لم تتعدَ مدته 13 ثانية فقط، اسم المدرسة أو السبب الذي دعا الشابين إلى دخولها بالأسلحة، في حين ظهر الشابان وهما يحملان الأسلحة وقد ركضا على درجات داخلية للمدرسة. . . #إرم_نيوز #السعودية #أسلحة #رشاش #محافظة_بيشة #المملكة_العربية_العسودية #مدرسة #مدارس #تواصل_اجتماعي #KSA #SAUDI
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت مساء اليوم، القبض على الطالب الذي يدرس في الصف الثاني الثانوي، والمتهم بحمل سلاح ناري من نوع كلاشنكوف في إحدى مدارس المحافظة، بعد تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الصحيفة أيضًا.
وقد شكل مدير التعليم في المحافظة لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة، واتخاذ الإجراءات المناسبة.