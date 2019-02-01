بالفيديو.. أندريا بوتشيلو يصدح بالغناء الإيطالي في أولى حفلاته بالسعودية

بالفيديو.. أندريا بوتشيلو يصدح بالغناء الإيطالي في أولى حفلاته بالسعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أحيا الفنان الأوبرالي العالمي، أندريا بوتشيلي، حفلاً غنائياً في السعودية هو الأول له في المملكة التي تخلت عن القيود المفروضة على الفنون العالمية، واستضافت هذه المرة نجماً إيطالياً له جمهور واسع يعشق الغناء الإيطالي الكلاسيكي.

ووقف بوتشيلو صاحب الصوت والأداء المميزين أمام جمهور الحفل الذي أقيم ضمن الفعاليات الفنية لمهرجان “شتاء طنطورة” الثقافي والسياحي المقام في محافظة العلا، شمال البلاد، وبدأ بأداء أغانيه الشهيرة.

واستقبل جمهور الحفل النجم الإيطالي الكفيف والفرقة الموسيقية الكبيرة المرافقة له، بالتصفيق الحار، قبل أن يصمت الجميع للاستماع إلى بوتشيلو وهو يصدح بطريقة الغناء الأوبرالية المعروفة التي يعد هو من أشهر الفنانين الذين يجيدونها.

وفي نهاية الحفل، ارتدى بوتشيلو على رأسه، غترة بيضاء وعقال، وهما جزء من الزي السعودي، وأكمل غنائه وسط إشادة واسعة من حضور الحفل ومن عدد أكبر من السعوديين الذين تابعوا الفعالية الفنية غير المسبوقة عبر شاشات التلفزيون، حيث يتم نقل الحفل على الهواء مباشرة عبر شاشتي “إم بي سي” و “روتانا خليجية”.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، كان للفنان الإيطالي معجبين كثر أيضاً، تداولوا مقاطع فيديو لحفلته في العلا، وأشادوا بأدائه وبمبادرته في ارتداء زيهم التقليدي.

وتقام النسخة الأولى من مهرجان “شتاء طنطورة” في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وتمتد فعاليات المهرجان بين الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول، وحتى الـ9 من فبراير/ شباط الجاري، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وتقام الحفلات الفنية في نهاية كل أسبوع، وشارك فيها لحد الآن الفنان محمد عبدة والفنانة ماجدة الرومي وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون، ومن المقرر أن يشارك في الأيام الباقية من المهرجان الموسيقار العالمي ياني.

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