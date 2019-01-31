المحققة الأممية بمقتل خاشقجي: راضون عن سير التحقيقات‎

أعربت أغنيس كالامارد، المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، اليوم الخميس، عن رضاها التام عن سير التحقيقات بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلت بها كالامارد، عقب اجتماع مغلق مع خديجة جنكير، خطيبة الراحل خاشقجي.

ومنذ يوم الاثنين، تقوم كالامارد بزيارة إلى تركيا، للشروع بتحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي، على أن تنتهي في 2 فبراير/ شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت المقرّرة الأممية:”ما زلنا نأمل امتثال المسؤولين لالتزاماتهم، والحصول على بعض المعلومات حول تحقيقات الشرطة”.

وأضافت:”حتى الآن راضون تمامًا عن سير التحقيقات”.

وأوضحت المحققة أنها ستقيّم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للردّ على مقتل خاشقجي، و”طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل”.