الناتج المحلي السعودي ينمو 2.21% في 2018‎

سجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموًا بنسبة 2.21 % في 2018، مقابل انكماش بنسبة 0.74% في 2017.

وبحسب بيانات صادرة، الخميس، عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ الناتج المحلي السعودي 700.1 مليار دولار في 2018، مقابل 685 مليار دولار في 2017.

وكان الناتج المحلي السعودي قد نما بنسبة 1.7 في 2016.

ونما القطاع النفطي بنسبة 2.85% في 2018، مقابل انكماش نسبته 3.09% في الفترة المناظرة.

ويأتي ذلك، مع تحسن أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وفق البيانات، نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.05 %، مقابل 1.26% في 2017.