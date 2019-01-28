نمو اقتصاد الإمارات يقارب 3% في 2018

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 3% في 2018.

وتنسجم أحدث التكهنات مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.9% في 2018، وفقًا لموقعه على الإنترنت.‎

وكان صندوق النقد الدولي توقَّع أن يرتفع نمو اقتصاد الإمارات إلى نحو 3% في العام 2019.

وقال الصندوق، في تقرير نشره سابقًا حول آفاق الاقتصاد العالمي “إن الإمارات مرشحة للحفاظ على فائض في حساباتها الجارية يصل إلى 5.3% من الناتج المحلي في العام 2018، وأن يسجل نحو 5.1% في العام 2019.