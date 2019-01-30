إحالة زوج والدة طفل خميس مشيط المعنف إلى المحكمة الجزائية بالسعودية

أحيل زوج والدة طفل خميس مشيط المعنف إلى دائرة القضايا التعزيرية الثانية في المحكمة الجزائية في أبها في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة “عاجل” المحلية.

وكشفت الصحيفة، أن الطفل عبدالرحمن سحاري، سيتم إخلاؤه من مستشفى القوات المسلحة في خميس مشيط خلال 48 ساعة، حيث يرقد في العناية المركزة، وسينقل إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض لمواصلة علاجه هناك.

وسبق أن قال والد الطفل في تصريح سابق، إنه ينتظر موافقة اللجنة على نقل ابنه لمستشفى الملك عبدالله التخصصي.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، انتشر، يظهر آثار التعذيب المروّع الذي تعرَّض له الطفل عبدالرحمن من قبل زوج أمه، وقد أصيب بتهتكات في فروة رأسه نتيجة تعرّضه لحروق، إضافة لآثار الحروق على مختلف أنحاء جسده؛ ما أدّى لإصابته بشلل رباعي.

تدهور كبير في حالة الطفل عبدالرحمن سحاري المعنف من زوج أمه الذي اصيب بشلل رباعي جراء الاعتداء العنيف الذي تعرض له، في جمجمته ومراكز الحس والحركة خلال الأشهر الماضية

فيما يناشد #والده بإخلائه من المستشفى العسكري في خميس مشيط إلى مدينة الحرس الوطني بالرياض.@fayez_malki pic.twitter.com/ub7lq3EsMi — #جازان_الان (@now_Jazan) January 7, 2019

بدورهم، عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الواقعة، مطالبين بإيقاع أقصى العقوبة على المتهم، كما طالبوا بتجريم ومعاقبة الأم على اعتبار أن الطفل كان في حضانتها وأهملته.