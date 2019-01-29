صاعقة تتسبب بمصرع شقيقين في السعودية

لقي شقيقان مصرعهما؛ إثر صاعقة ضربتهما خلال هطول الأمطار على محافظة خليص السعودية، أمس الإثنين.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية، الثلاثاء، عن أحد أقارب الشقيقين، قوله إن “الشابين، وهما في العشرينيات من عمرهما، كانا بعيدين عن منزلهما، يتفقدان المواشي التابعة لوالدهما، ويبدو أنهما تعرضا للصاعقة، خلال فترة هطول الأمطار”.

وأضاف أنه تم نقل الشقيقين إلى المستشفى؛ تمهيدًا لإجراءات الدفن والصلاة.

وشهدت عدة مناطق في المملكة، خلال اليومين الماضيين، هطولًا غزيرًا للأمطار؛ ما تسبب بتشكل السيول.

وعطلت تقلبات الطقس الدراسة في عدد من مدارس ومدن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، أمس الإثنين، كإجراءات احترازية، تحسّبًا لأي حوادث.