المحققة الأممية بقضية خاشقجي: ننتظر موافقة السعودية لدخول قنصليتها في إسطنبول

وصلت المحقّقة الأممية أغنيس كالامارد، مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، في إطار التحقيقات بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

لكن كالامارد قالت في حديث للصحفيين خارج المبنى إن الرياض “لم توافق بَعدُ على طلب دخولها القنصلية ولقاء مسؤولين سعوديين”.

وأضافت: “طلبنا من الحكومة السعودية دخول القنصلية.. أردنا -فحسب- أن تتكون لدينا فكرة عن المكان”.

وأوضحت أنه “للإنصاف قدَّمنا الطلب متأخّرًا جدًّا، لذلك يتعيَّن علينا أن نعطيهم وقتًا أكثر قليلًا لبحث طلبنا”.

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، أن كالامارد، ستزور تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.

وأوضحت المفوضية أنها “ستقيّم الإجراءات، التي اتخذتها الحكومات المعنية بقضية مقتل خاشقجي” خلال زيارتها خلال الفترة بين الـ 28 من يناير/ كانون الثاني الجاري، والـ2 من فبراير/ شباط المقبل.

ويرافق كالامارد، في زيارتها، المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا.