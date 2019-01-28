المحققة الأممية في مقتل خاشقجي تلتقي النائب العام لإسطنبول

قال مكتب النائب العام في مدينة إسطنبول التركية، إنّ النائب العام سيلتقي غدًا الثلاثاء بالمحققة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تقود تحقيقًا دوليًا في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ووصلت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، أجنيس كالامارد، في زيارة تستغرق أسبوعًا لتركيا.

ورافق المسؤولة الأممية فريق من خبراء الطب الشرعي والقانون واجتمعت اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وقُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.