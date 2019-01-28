السعودية تطلق برنامجًا صناعيًّا يسهم بنحو 320 مليار دولار في الاقتصاد‎

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج “رؤية 2030”.

وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي، في حفل افتتاح البرنامج، إنه سيسهم بنحو 1.2 ترليون ريال ما يعادل 320 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليًّا.

وأضاف أن البرنامج سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال ما يقارب 187 مليار دولار، كما سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويرفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال ما يعادل 267 مليار دولار.

وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ضمن 13 برنامجًا لتحقيق رؤية السعودية 2030.

وحسب مسؤولين خلال الافتتاح، سيكون للبرنامج تأثير اقتصادي كبير، وسيحقق تكاملًا بين 4 قطاعات رئيسة هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وعلى هامش إطلاق البرنامج في العاصمة الرياض، تم توقيع اتفاقات ضمن البرنامج بقيمة 235 مليار ريال ما يعادل 63 مليار دولار.

وفي 2016، أعلنت السعودية عن “رؤية السعودية 2030“، والتي تستهدف خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية بعد تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014.