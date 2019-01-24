مستشفى في جدة السعودية يحرم موظفيه من رواتبهم 7 سنوات

ضبطت شرطة جدة السعودية مالك مستشفى خاص في المحافظة الغربية تنفيذًا لأحكام قضائية تتعلق بالحقوق المالية لعشرات العاملين لديه في المستشفى.

وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية إن مالك المستشفى، الذي أصدرت ضده المحكمة العامة في جدة أكثر من 32 حكمًا، يدين لأطباء وعمال وشركات بأموال، إذ تجاوزت قيمة حقوق الكادر الطبي بمفرده 1.5 مليون ريال.

وحسب الصحيفة، فإن حيثيات القضية تعود إلى 7 سنوات عندما أغلقت المستشفى بسبب تراكم المخالفات؛ ما أدّى إلى تسريح جميع العاملين فيه، بما فيهم الكادر الطبي والعمال والشركات، ليبدأ مالك المستشفى منذ ذلك الحين بالمماطلة بتسديد الحقوق التي ترتبت عليه نتيجة الإغلاق، وأدت بالنهاية إلى سجنه.