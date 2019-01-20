السعودية.. العثور على طفلة لقيطة توفيت بعد إلقائها من بناية في جدة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة جدة السعودية، على طفلة حديثة الولادة متوفاة وملقاة على الأرض، وحولها أثر دماء.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تقدم مقيم آسيوي ببلاغ للأجهزة الأمنية، يفيد بالعثور على لقيطة متوفاة، ولدى التحقيق والتحري، تمّ التعرّف على المرأة التي ألقت بالطفلة، حيث قامت بإلقائها من الشباك الخاص بدورة المياه بإحدى البنايات في جدة، بعد أن تولت توليد نفسها بنفسها.

وقالت المرأة خلال التحقيق، إن الشخص المتسبب بحملها يسكن بأحد أحياء جدة، في حين باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة.