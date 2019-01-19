3 وفيات و 5 إصابات من عائلة واحدة بانقلاب سيارة في جدة السعودية

توفي 3 أشخاص وأُصيب 5 آخرون من عائلة واحدة، فجر السبت، إثر حادث مروري مروع، أسفر عن انقلاب سيارة على طريق الساحل غرب كوبري الخمرة في مدينة جدة السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمدينة، عبدالله أحمد أبوزيد، إن “غرفة العمليات تلقّت بلاغًا فجر السبت بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل”، مضيفًا أن “5 فرق إسعافية والقائد الميداني محمد الشريف، توجهوا لموقع البلاغ على الفور”.

وأفاد أبو زيد بأن “الحادث أسفر عن وفاة 3 حالات، وإصابة حرجة، و4 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة”، مؤكدًا على أنه “تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات إلى مستشفى شرق، ومستشفى الملك عبدالعزيز”.