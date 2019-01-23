السعودية تعلن استمرار استيراد الدواجن ومنتجاتها من البرازيل

أعلنت الهيئة العامة الغذاء والدواء السعودية اليوم الاربعاء استمرار استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من البرازيل إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان قوله إن الإجراء الذي اتخذته الهيئة عبارة عن تحديث لقائمة المنشآت الغذائية المعتمدة للتصدير من البرازيل، من خلال إزالة بعض المنشآت الغذائية المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الفنية”.

وأشار المسؤول السعودي إلى” أن هذا الإجراء تم بعد زيارة فريق فني من الهيئة البرازيل للتدقيق على الإجراءات الحكومية الرقابية، والتفتيش على منشآت تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها إلى السعودية، والتأكد من استيفاء المنشآت المسموح لها بالتصدير لجميع متطلبات وشروط هيئة الغذاء والدواء”.

وقال السلطان “إن إجراء الهيئة هو روتيني ويشمل كل الدول التي تستورد الهيئة لحوم دواجن منها”، بحسب ما نشرت وكالة “واس”.

وكشف المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عن إزالة بعض المنشآت لعدم مطابقتها لشروط الهيئة، مثل تدني مستوى تدريب العاملين، وتغذية الدواجن بأعلاف غير نباتية، ومخالفات متعددة في الظروف التصنيعية تتطلب إيقاف الاستيراد من تلك المنشآت، ولا يستدعي ذلك سحب منتجاتها من السوق، حسب قوله.