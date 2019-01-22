بالفيديو.. تركي آل الشيخ يثير غضب جمهور الفنان محمد عبده بتجاهل مصافحته

أثار رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الثلاثاء، غضب جمهور الفنان السعودي واسع الشهرة، محمد عبده، بعدما تجاهل مصافحته على الرغم من استعداد الفنان المخضرم للمصافحة ووقوفه أمام آل الشيخ.

وبدأت الانتقادات تنهال على آل الشيخ، بعدما وثقت عدسات الكاميرات تجاهله للفنان عبده والاكتفاء بمصافحة الداعية السعودي عادل الكلباني الذي كان يجلس بجوار فنان العرب وقام الاثنان لمصافحة آل الشيخ.

وكان آل الشيخ يستعد لصعود منصة مؤتمر صحفي حاشد حضره وزراء وإعلاميون وفنانون، عندما عرج بطريقه على صفوف الحضور وصافح الشيخ الكلباني بحرارة وأكمل مسيره متجاهلًا الفنان عبده.

ولقي مقطع فيديو يوثق الموقف، تداولًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، فيما غضب جمهور الفنان السعودي المعروف بلقب “أبو نوره”، وبرزت مطالب واسعة باعتذار آل الشيخ.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، تحولت دعوات الاعتذار لما يشبه الحملة المناصرة للفنان ضد آل الشيخ، فيما تجنب الاثنان التعليق على الحادثة حتى الآن.

ويقول مغردون سعوديون يدافعون عن آل الشيخ، إنه صافح فنان العرب قبل الموقف الذي ظهر في الفيديو المتداول، لكن تلك التبريرات لم تخفف حدة الانتقادات ضده، ومطالبته بالاعتذار.

#الاعتذار_لابونوره_مطلب بغض النظر عن مقام ابو نورة كفنان و تاريخه المجيد اللي ربينا و كبرنا و احنا نبتسم اذا سمعنا صوته ، ياخي من التربية و الادب انه اذا وقف لك شخص في سن ابوك تقدره و تحترمه ! كيف اذا كان اللي وقف لك محمد عبده !!! pic.twitter.com/2qh7up03SY — Ali ♊️ ' (@2lex_) January 22, 2019

ابو نورة يقول لا تعتذر مسامحك

لكن جمهوره ما بيسامحك #الاعتذار_لابونوره_مطلبpic.twitter.com/ie0m4Mcwow — عمر (@Cj_T1D) January 22, 2019

ولا يعرف عن وجود خلاف بين طرفي الحادثة، فيما يعول آل الشيخ على الفنان واسع الجماهيرية في المملكة في نجاح جزء من خطط وبرامج هيئة الترفيه من خلال استقطاب جمهور كبير.