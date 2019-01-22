تركي آل الشيخ يعلن عن أغلى مسابقة دينية في السعودية

كشفت هيئة الترفيه الحكومية في السعودية، مساء الثلاثاء، عن تنظيم فعاليات ترفيهية غير مسبوقة في البلاد، ذات صبغة دينية بجوائز قيمة، بينها أغلى جائزة لأجمل قارئ للقرآن.

وفاجأ رئيس الهيئة الحكومية، تركي آل الشيخ، حضورًا حاشدًا لمؤتمر صحفي عقده لإعلان استراتيجية عمل الهيئة التي تولى رئاستها قبل أسابيع قليلة، عندما تلا على الحضور عددًا من المسابقات والفعاليات غير المعهودة في البلاد.

وقال آل الشيخ إن الهيئة ستطلق فعالية ترفيهية تحمل اسم “مسابقة الفاروق”، في إشارة للصحابي الجليل عمر بن الخطاب، بهدف تعليم الشباب السباحة والرماية وركوب الخيل، بجوائز تقدر بمليون ريال.

#هيئة_الترفيه تُطلق #مسابقة_الفاروق امتثالاً لمقولة الصحابي الجليل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لتعليم الشباب السباحة والرماية وركوب الخيل وبجوائز تقدر بمليون ريال pic.twitter.com/rmLM3b0NZ5 — مشاريع السعودية (@SaudiProject) January 22, 2019

وأضاف المستشار في الديوان الملكي السعودي، أن الهيئة ستطلق أيضًا في شهر رمضان المقبل، مسابقة شهر رمضان العالمية لأجمل صوت لرفع الآذان، وسترصد جوائز تقدر بـ 3.750 مليون ريال.

وخلال الشهر الفضيل ذاته، ستنظم الهيئة مسابقة عالمية لأجمل تلاوة للقرآن الكريم وبجوائز مالية تفوق 8 ملايين ريال.

وقال إن مسابقة أخرى ذات صبغة دينية ستنظمها هيئة الترفيه، تحمل اسم “رحلة الهجرة” تستهدف إحياء طريق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وأثبت آل الشيخ قدرة على تطوير قطاع الرياضة في البلاد خلال وقت قصير، ما دفع قادة المملكة لإعفائه من منصبه الرياضي وتعيينه في رئاسة هيئة الترفيه التي تعول عليها في توفير موارد إضافية للاقتصاد النفطي، وتغير من صورة المملكة كبلد منغلق.

وأعلن آل الشيخ في مؤتمر صحفي حضره إعلاميون ومستثمرون وفنانون وفئات أخرى من المجتمع السعودي، عن برنامج حافل بالفعاليات الترفيهية غير المسبوقة التي تستهدف وضع المملكة في قائمة أكثر الدول نشاطًا في مجال الترفيه.